Natte optredens muziekkorpsen in Dokkum

Publicatie: za 09 september 2017 00.50 uur

DOKKUM - De muziekkorpsen Oranje Dokkum, Lauwers Fanfare, Crecendo Holwerd en de Stedelijke Harmonie gaven vrijdagavond op de Grote Breedstraat in Dokkum optredens tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum.

Helaas was de regen spelbreker en daardoor was er weinig publiek op de Grote Breedstraat en het publiek wat er wel was stond te schuilen in de portieken van diverse winkels.

