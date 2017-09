Bedrijfsbezoek college Kollumerland aan Heiploeg

Publicatie: vr 08 september 2017 18.32 uur

KOLLUM - Bedrijfsbezoek college Kollumerland c.a. aan Heiploeg Zoutkamp



Vrijdag 8 september 2017, ’s morgens om 10 uur, bracht het college een bezoek aan garnalenverwerkingsbedrijf Heiploeg in Zoutkamp. Het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a. bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om te weten wat de ondernemers en organisaties belangrijk vinden en wat er leeft.

Het bedrijf Heiploeg is een van de grootste garnalenleveranciers in Europa en met name van Noordzee garnalen. Naast de verwerkingsfabriek in Zoutkamp hebben ze ook een vestiging in Marokko en een kantoor in India. Er werken in totaal ca. 2.500 mensen bij Heiploeg en het bedrijf is een belangrijke werkgever voor de regio, ook voor de gemeente Kollumerland c.a.

De oorsprong van Heiploeg gaat terug tot vóór 1900, toen de familiebedrijven Heidema en Van der Ploeg werden opgericht in Zoutkamp, Nederland. In het begin van de jaren zeventig werd Heiploeg de naam van het bedrijf dat ontstond uit de samenwerking tussen Heidema en Van der Ploeg. In 1999 werd Heiploeg's ultramoderne verwerkingsfabriek net buiten Zoutkamp in gebruik genomen. De vestiging in Zoutkamp is nu Heiploeg's gespecialiseerde fabriek voor koelverse seafoodproducten. Ook Heitrans, de transportdivisie van Heiploeg, is hier gevestigd.



Heiploeg heeft een eigen, state-of-the-art pelstation in Tétouan, Marokko, waar Noordzeegarnalen met de hand worden gepeld.



Eind 2012 vestigde Heiploeg een kantoor in India, om ook aanwezig te zijn in Azië, het belangrijkste herkomstgebied van tropische garnalen.



Er werken ca. 2.500 mensen bij Heiploeg. Jaarlijkst wordt ca. 35 miljoen kg eindproducten geproduceerd, op basis van garnalen en geselecteerde andere soorten schaal- en schelpdieren, zoals mosselen en mantelschelpen.



Heiploeg is toonaangevend als garnalenleverancier in Europa, en nummer 1 in Europa op het gebied van Noordzee garnalen. Zo stelt Heiploeg de Europese consumenten in staat te genieten van een breed assortiment garnalenproducten van hoge kwaliteit, gemaakt van garnalen vanuit de hele wereld en gedistribueerd via retail en food service kanalen, groothandelaren en voedselverwerkende bedrijven.

