Woninginbraak aan de Bou in Beetsterzwaag

Publicatie: vr 08 september 2017 13.52 uur

BEETSTERZWAAG - Er is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een woning aan de Bou in Beetsterzwaag. De inbraak werd vrijdag rond 10.30 uur ontdekt. Volgens de bewoner zou de inbraak plaatsgevonden hebben tussen donderdag 17.00 uur en vrijdagochtend.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De politie wist vrijdag nog niet precies wat er bij de inbraak buitgemaakt was.