Parfum gestolen bij inbraak in De Westereen

Publicatie: vr 08 september 2017 13.50 uur

DE WESTEREEN - Een partij parfum is woensdagnacht buitgemaakt bij een inbraak in een drogisterij aan de Ljurkstrjitte in De Westereen. De inbraak werd omstreeks 3.00 uur gepleegd.

Bij de inbraak is parfum weggenomen en de ondernemer heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.