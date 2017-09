20 bestuurders op de bon bij Drachten

Publicatie: vr 08 september 2017 12.14 uur

DRACHTEN - Zo'n twintig bestuurders zijn donderdagochtend op de bon geslingerd bij een transportcontrole op het Noord in Drachten. De motorijders van de politie Drachten reden op de snelweg en gaven de bestuurders het volgteken. Op het Noord werden de voertuigen vervolgens getest en gecontroleerd.

Vooral overbelading werd vaak geconstateerd. Er werd achtmaal een boete uitgedeeld voor overbelading tussen de 10% en 100%. De bestuurder die een overschrijding had van 100% mocht 2500 kg trekken. Hij had een 100% overschrijding omdat hij een boor vervoerde van 5000 kg. De bestuurders die een te zware lading hadden moesten dit ter plekke overladen. De politie had de bestuurders een rijverbod gegeven. Als de lading het juiste gewicht weer had bereikt, mochten de bestuurders hun weg weer vervolgen.

Verder werden er twaalf boetes uitgedeeld voor diverse zaken zoals het uitsteken van scherpe delen, verlopen APK, onjuist gebruik van de stootbalk en een te brede lading (breedte 360 cm). De vrachtwagen die een te brede lading aan het vervoeren was, mocht niet verder rijden. De bestuurder moest ter plekke de vergunning in orde maken.

