Foudgum/Bornwird/Raard winnen dorpenslag

Publicatie: do 07 september 2017 23.05 uur

DOKKUM - De 7e editie van de Admiraliteitsdagen in Dokkum is donderdagavond geopend met de Dorpenslag in het Grootdiep. Tien teams streden tegen elkaar. Twee teams namen plaats in één boot, waarbij de teams elk een andere kant op moesten roeien.

Over het water was een lijn gespannen en het team dat het eerst met alle zes deelnemers voorbij de lijn was had gewonnen. De teams streden steeds drie keer tegen elkaar.

Uiteindelijk wisten het herenteam en het damesteam uit de dorpen Foudgum / Bornwird / Raard de eerste prijzen in de wacht te slepen. De prijzen werden door wethouder Pieter Braaksma uitgereikt die, omdat de wedstrijd veel eerder klaar was dan gedacht, hiervoor speciaal uit de raadsvergadering werd gehaald.

De avond werd muzikaal afgesloten met de Adje's Pre Party op de Zijl.

