Man bestelt 100 liter GHB-grondstof in China

Publicatie: do 07 september 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige ex-inwoner van Drachten importeerde in 2014 vanuit China 100 liter GBL, een belangrijke grondstof voor het maken van de drug GHB. De man gebruikte destijds zo'n 20 buisjes GHB per dag, hij was al sinds zijn 23e verslaafd. Nadat hij eerst bij dezelfde Chinese leverancier een 'tester' van drie liter had besteld, kocht hij begin 2014 voor iets meer dan 2000 dollar vier jerrycans met elk 25 liter GBL.

Hij woonde indertijd bij zijn ouders. Om geen slapende honden wakker te maken, liet de Drachtster de GHB bezorgen op het adres van een vriendin in Heerenveen. De Drachtster en de vriendin, ook 37 jaar, moesten zich donderdag voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden, voor het doen van voorbereidingshandelingen het maken van GHB. De

zaak kwam aan het rollen door de Belgische douane.

Eén van de uit China ingevoerde jerrycans had gelekt. De vloeistof werd getest. Toen bleek dat het om een partij GBL ging, werd de Nederlandse politie ingeseind. De jerrycans werden gevolgd tot aan het afleveradres in Heerenveen. Nadat de Drachtster de vrachtbrief had getekend, werden hij en de vrouwelijke verdachte opgepakt. Zij zei dat ze wist dat de Drachtster verslaafd was, ze wou hem helpen.

Hoewel het om een behoorlijke partij ging -met 100 liter GBL kon hij 200 liter GHB maken- zei de Drachtster dat het puur voor eigen gebruik was. De verdachten hebben nu geen contact meer, ze zijn inmiddels beide verhuisd. De officier van justitie eiste voor de Drachtster een werkstraf van 200 uur en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De man heeft zijn verslaving inmiddels overwonnen. De vrouw zou 80 uur gratis moeten werken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.