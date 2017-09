Moeder in bijzijn kinderen mishandeld: eis 1 jaar

Publicatie: do 07 september 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen de Surhuistervener (26) die op 1 maart in een woning aan de Voergang in Drachten een 36-jarige vrouw in elkaar sloeg, is donderdag een gevangenisstraf van een jaar geëist, plus een half jaar voorwaardelijk. Officier van justitie Peter van der Spek wil dat de Surhuistervener drie jaar lang -de duur van de proeftijd- geen drank en drugs mag gebruiken. De man was behoorlijk in de olie, toen hij het slachtoffer -in het bijzijn van haar kinderen- mishandelde en van de trap duwde.

De Surhuistervener had bier gedronken en een fles wijn en de nodige vodka-sinas achterover geslagen, toen hij naar de woning van het slachtoffer ging. Hij verweet de vrouw dat ze zijn broer -haar vriend- drugs had gegeven, waarna de broer in een psychose was beland. De Surhuistervener trapte met veel geweld de voordeur in en mishandelde de vrouw. Hij stompte haar in het gezicht, met als gevolg een gebroken oogkas.

Terwijl de vrouw op de grond lag, kreeg ze schoppen van de verdachte. Vervolgens zou hij haar van de trap hebben geduwd en haar en haar kinderen met de dood hebben bedreigd. De man is geen onbekende van Justitie. Op 8 december 2009 kreeg hij 20 maanden cel omdat hij begin augustus van dat jaar, na de plaatselijke wielerronde, een 17-jarige jongen tegen het hoofd had getrapt.

Alle reden om de verdachte maar eens aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen, vond de officier. Maar de Surhuistervener wilde niet meewerken aan een gesprek met een psycholoog. Op de zitting toonde hij zich alsnog bereid om aan een behandeling mee te werken. Om herhaling van dit soort gewelduitbarstingen te voorkomen, zag hij zelf maar één oplossing: 'Geen alcohol en geen drugs'. De officier wil dat de rechtbank de man een contactverbod oplegt, voor het zowel het slachtoffer als haar kinderen.

De rechtbank doet op 21 september uitspraak.