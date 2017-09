Uitslaande brand in flat in Drachten

07 september 2017 15.20 uur

DRACHTEN - In een appartement in een flatgebouw aan de Lijsterstraat in Drachten is donderdagmidddag brand uitgebroken. De brandweer werd om 14.53 uur gealarmeerd om ter plaatse te komen. Bij aankomst sloegen de vlammen uit de woning.

De politie heeft de omgeving afgezet met lint. In een ambulance wordt een man onderzocht door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft de brand geblust en de woning raakte zwaarbeschadigd. De woning naast het appartement is ook onderzocht door de brandweer. Mogelijk is de oorzaak van de brand het gebruik van een frituurpan.

