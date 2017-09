'Scholier uit Achtkarspelen scoort laagste cijfer'

Publicatie: do 07 september 2017 14.13 uur

BUITENPOST - De middelbare scholieren uit de gemeente Achtkarspelen scoren de laagste (gemiddelde) cijfers van heel Friesland. In de afgelopen vijf jaar komt het cijfer uit op 6,483. Het verschil met de beste scholieren is overigens klein. De hoogste cijfers van Friesland werden gehaald in Het Bildt. Hier haalden scholieren gemiddeld een 6,753 als rapportcijfer. Het gemiddelde voor Friesland komt uit op een 6,550 op de cijferlijst.

De gegevens en het onderzoek zijn bekendgemaakt door beslist.nl. Hierbij is gekeken naar de gemiddelde cijferlijsten over een periode van vijf jaar. In Dongeradeel lag het gemiddelde rapportcijfer iets lager: 6,605. In Dantumadiel was het gemiddelde cijfer 6,582. Voor het eindexamen halen scholieren in Friesland gemiddeld een 6,453.