Vrouw uit Kollumerland rijdt door na aanrijding

Publicatie: do 07 september 2017 13.59 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige vrouw uit de gemeente Kollumerland is donderdag rond het middaguur de politie in Leeuwarden opgepakt. De vrouw had woensdagochtend een 60-jarige fietser van achteren aangereden op de Groeneweg in Leeuwarden. Ze had daarna haar voertuig verlaten en ze was er vandoor gegaan.

De aanrijding vond omstreeks 8.45 uur plaats en de weg was in verband met het Leip Festival afgesloten. De vrouw uit Kollumerland reed vanaf de Noorderweg in de richting van de Oldehove. Na de aanrijding reed ze door een afzetting en bij de tweede afzetting kwam haar voertuig tot stilstand. De fietser raakte in de tussentijd gewond en is later per ambulance naar het MCL overgebracht.

Nadat de bestuurster van de auto was uitgestapt werd ze aangesproken door een omstander. Deze heeft ook de sleutel uit de auto verwijderd. Vervolgens is de bestuurster snel weggelopen. De politie kon haar identiteit vrij snel achterhalen en ze is een dag later aangehouden.