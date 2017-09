'Dokkumer had seks met meisjes in ruil voor drugs'

LEEUWARDEN - Een 25-jarige ex-inwoner van Dokkum zou in 2015 harddrugs en wiet aan minderjarigen hebben verkocht. De man zou in ruil voor drugs ook seks hebben gehad met meisjes van 14 en 15 jaar. Dat laatste ontkende de Dokkumer, donderdag op de zitting van de Leeuwarder rechtbank. Hij gaf wel toe dat hij een aantal maanden lang, volgens officier van justitie Peter van der Spek vanaf maart 2015 tot begin 2016, xtc, speed, ghb en wiet heeft verkocht aan jongeren uit Dokkum.

De man had zich begin vorig jaar zelf bij de politie gemeld. Hij was bedreigd omdat hij onenigheid had gekregen met een andere dealer over de afbetaling van een partij speed. Hij was zelf al gebruiker toen hij begon met dealen om zijn eigen drugs te bekostigen. Hij erkende dat hij wiet had verkocht aan minderjarigen. Volgens hem wisten de ouders meestal wel dat hun kinderen blowden.

In het politieonderzoek, met de toepasselijke titel 'Bonifatius', kwamen een boel minderjarige drugsgebruikers naar voren. Iets dat volgens de officier zo langzamerhand typerend is voor Noordoost Friesland. "Deze hoek van Friesland staat er een beetje bekend om", aldus Van der Spek. Hij noemde het 'heel zorgwekkend' dat de verdachte een bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van het drugsgebruik onder jongeren in dat deel van de provincie.

De man heeft inmiddels een positieve draai aan zijn leven gegeven. Hij heeft hulp gezocht en is uit Dokkum vertrokken. Dat weerhield de officier ervan om een gevangenisstraf te eisen. Van der Spek eiste een celstraf van vier dagen plus 240 voorwaardelijk -de verdachte heeft vier dagen vastgezeten- en een werkstraf van 240 uur. Verder moet de man in behandeling blijven en moet hij onder toezicht van de reclassering komen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 21 september uitspraak.