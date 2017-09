Bedreiger uit Appelscha (43) opgepakt

Publicatie: do 07 september 2017 13.06 uur

APPELSCHA - Een 43-jarige man uit Appelscha is dinsdag door de politie aangehouden op verdenking van bedreiging. Het is de politie gelukt de verdachte op te sporen mede dankzij een alerte getuige en particuliere camerabeelden.

Zaterdagavond 2 september probeerde iemand het geldkistje uit een verkoopkraampje langs de Kanaalweg in Smilde open te breken. De eigenaar zag dit gebeuren en sprak de dief aan. Hierop bedreigde de dief de eigenaar en ging er met een geldbedrag vandoor. De dief is nog even gevolgd, maar kon uiteindelijk toch ontkomen.

De gealarmeerde politie heeft in de omgeving ook gezocht naar verdachte, maar deze op dat moment niet gevonden. Wel werd in de buurt van het geldkistje gereedschap gevonden wat bij de diefstal was gebruikt. Dit werd in beslag genomen voor nader onderzoek.

De verdachte was na het incident weggefietst in de richting van Assen. In Assen bleek een particulier te zijn die camerabeelden had, waarop de verdachte te zien was. Deze beelden zijn gedeeld onder de agenten, maar dat leverde niet direct herkenning op. Vervolgens meldde zich een getuige die vlak voor het incident een persoon had zien fietsen die voldeed aan het signalement. De getuige kende de identiteit van deze persoon. In overleg met de officier van justitie zijn de beelden ook aan deze getuige getoond, waarna de identiteit bevestigd kon worden.

De verdachte kon dinsdag in zijn woning worden aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de verdachte langer moeten blijven vastzitten.