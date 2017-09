Aspirant brandweermannen rijden in de sloot

Publicatie: do 07 september 2017 10.56 uur

ACHLUM - Een brandweerauto van de brandweer van Burgum is woensdagavond laat in een sloot aan de Herbaijumerweg bij Achlum beland. De aspirant brandweermannen hadden een oefening / cursus gehad en op de terugreis ging het mis. Door onbekende oorzaak kwam het voertuig in de sloot terecht.

Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij en niemand raakte gewond. De auto is geborgen door een berger. Omdat de weg ter plaatse nogal smal is, werd een tweede bergingswagen opgeroepen om te helpen bij de berging.

