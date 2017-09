Berglaan in Drachten weer open voor het verkeer

Publicatie: wo 06 september 2017 17.41 uur

DRACHTEN - De Berglaan in Drachten is na ruim 2 maanden weer geopend voor het verkeer. De afsluiting betrof het gedeelte tussen het Laweiplein en De Drift. In de tussentijd is het busstation vernieuwd en de fietsenstalling uitgebreid.

De rijbaan is woensdag weer open gegaan voor het verkeer. De eerste auto reed rond half twee over de nieuwe rijbaan. Er komen zes halteplaatsen voor de bussen op het midden stuk en naar verwachting zullen daar maandag de eerste bussen gebruik van maken. Daarna wordt begonnen met de uitbreiding van de fietsenstalling. Alles zal rond mei 2018 klaar moeten zijn.

