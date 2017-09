Wethouder: 'Ik ga graag voor jullie aan de slag'

Publicatie: di 05 september 2017 21.40 uur

BURGUM - "Ik ga graag voor jullie aan de slag." Dat waren de woorden waarmee Ellen Bruins Slot maandagavond haar maidenspeech in de raadszaal van de gemeente Tytsjerksteradiel beëindigde. Het was haar mission statement in haar functie als nieuwe wethouder als opvolger van de naar Circulair Fryslân vertrekkende Houkje Rijpstra.

Ellen Bruins Slot staat voor de niet geringe taak om haar op te volgen, niet gering, omdat Houkje Rijpstra enerzijds kon bogen op een bijna 12-jarige ervaring in drie achtereenvolgende raadsperiodes en anderzijds omdat ze in die jaren zich heeft doen kennen als een even aimabele als uiterst capabele bestuurder met oog voor niet alleen de grote projecten, maar ook en met name die kleine problemen.



Tuinfeest

Rijpstra was op de maandagmiddag uitgezwaaid door een grote groep genodigden, in feite was iedereen uitgenodigd, in de zonovergoten tuin van Stania State. En juist dit tuinfeest, bijna een ‘bal champêtre’, op het sfeervolle terras met als decor de eeuwenoude bomen van het park van Stania State, werd een uiterst geanimeerde bijeenkomst. Met zo nu en dan naadloos passende muzikale bijdragen van Gurbe Douwstra en Piter Wilkens en uiteraard een paar korte toespraken van onder andere burgemeester Jeroen Gebben, maar ook van het duo Ellen Bruins Slot-Peter van de Hoef als vertegenwoordigers van de PvdA-fractie in de raad van Tytsjerksteradiel.

Er waren cadeaus, veel goede woorden, maar vooral: er was een heerlijke sfeer, begunstigd door prima nazomerweer en dus werd er volop gepraat tussen mensen van heel verschillende pluimage. Als je op deze manier wordt uitgezwaaid door collega’s, door mensen die er qualitate qua aanwezig zijn, maar ook en met name door mensen die met hun aanwezigheid hun waardering voor jou als bestuurder uitspreken, dan mag je voor jezelf concluderen dat je het goed hebt gedaan. Dat deed Houkje Rijpstra overigens niet luidop, daar is ze het type niet voor, de voorbeelden die ze noemde die haar altijd zullen bijblijven waren dan ook dingen die ze zelf omschreef als ‘dy lytse dinkjes, dy man van Caparis dy’t sei: ‘jo swaaie altyd nei ús en dat jout ús it gefoel dat wy derby hearre.’ Beter had die Capariswerknemer het niet kunnen uitdrukken.

Tytsjerksteradiel zal haar zeker missen, maar als de voortekenen niet bedriegen, zal haar opvolgster Ellen Bruins Slot alles in het werk stellen om in het college een zelfde rol te gaan vervullen. Ongetwijfeld anders, maar ook zij begint met de raadsbrede steun zoals bleek uit de stemming omtrent haar benoeming als wethouder, later op de avond in het gemeentehuis tijdens een bijzondere raadsvergadering.



Raadsvergadering

Die begon met een speech van Ellen Bruins Slot die zich presenteerde aan de raad middels een kort resumé van, zeg maar, ‘het voorafgaande’. ‘En zo is het gekomen’, zou Wim Sonneveld hebben gezegd. Bij haar had de plotselinge populariteit van Wouter Bos een doorslaggevende rol gespeeld: ze werd tot raadslid verkozen. Nu dus ligt een wethouderschap voor haar klaar: “Ik wil mij graag inzetten voor deze mooie gemeente”, aldus Ellen Bruins Slot, “ook al is het maar voor zeven maanden.” Voor de goede orde: ze kan na de verkiezingen van maart volgend jaar best opnieuw wethouder worden/ blijven, maar dat hangt af van de verkiezingsuitslag. “Maar dat hoort nu eenmaal bij de politiek”, was ze daar desgevraagd uiterst pragmatisch in.

Ze benoemde een aantal speerpunten waar ze haar beleid op wil baseren, zoals het armoedebeleid, het afmaken van het bestaande collegebeleid, het opstellen van het gevraagde energieplan en natuurlijk, zoals zij het omschreef, het hoofdpijndossier aangaande Caparis. “Ik heb er zin in, ik ga graag voor jullie aan de slag”, besloot ze haar inaugurele rede. Daarna mocht de raad vragen stellen, maar dat waren met name min of meer rethorische vragen, Ellen Bruins Slot is immers bepaald geen onbekende in het geheel van de gemeentelijke politiek.

Een vraag waar je op kon wachten werd gesteld door CDA’er Brant Knossen en die ging over het Frysk. Bij Houkje Rijpstra was dat geen punt, die heeft Frysk gestudeerd en het is haar moedertaal. Dat ligt voor haar opvolgster uiteraard ietsje anders. Maar Ellen Bruins Slot draaide niet om de hete brij heen: “Ik fyn in moaie taal en: ik doch myn bêst, ik sil it prebearje.” Piet Reitsma (FNP) wilde weten hoe het met de steun van thuisfront was gesteld. “Dat komt wol goed”, was het alleszeggende antwoord van Ellen Bruins Slot. Lolkje Efdé vond de vraag van Piet Reitsma ongepast: “Ellen docht it prima, ik fyn it in impertinente fraach.” Het was daarmee het enige kleine ‘stikelstekmomint’ in deze vergadering, bloed vloeide er niet uit.



Installatie

In het tweede deel van de raadsvergadering werd eerst Henk Siegers van het CDA opnieuw geïnstalleerd, als vervanger voor Jasper Agema en daarna werd er schriftelijk, dat moet als het om personen gaat, gestemd over de kandidatuur van Ellen Bruins Slot. Van de 21 aanwezige raadsleden kreeg ze 20 voor-stemmers, die ene blanco zal, ‘moai grif’, van haarzelf zijn geweest, al weet je dat bij zo’n schriftelijke stemming nooit zeker natuurlijk.

Het was aan burgemeester Jeroen Gebben om de nieuwe wethouder met alle egards omgeven te installeren, en om alvast even te wennen mocht ze plaats nemen achter de collegetafel. Nu nog op de plaats van Doeke Fokkema die nog met ziekteverlof is. Hij was er overigens wel en hij werd met een luid en hartverwarmend applaus begroet door alle aanwezigen. “Bliid datsto der wer bist Doeke”, verwoordde de burgemeester het gevoelen van de raad. Daarna nam hij namens de raad afscheid van Houkje Rijpstra, die uiteraard het laatste woord kreeg in deze korte vergadering.

Zij noemde Pieter Jelles Troelstra en Anita Andriessen als haar grote inspirators, over de waardering die ze deze dag had mogen incasseren zei ze het volgende: “Ik ha myn bêst dien en ik ha in prachtige tiid hân, oaren moatte mar útmeitsje hoe’t ik it dien ha, at it my slagge is om efter myn idealen stean te bliuwen. It hat my tige goed foldien en ik hoopje foar Ellen dat dat ek foar har jilde sil.” Daarna sloot de burgemeester de vergadering en begaf het gezelschap zich naar de publieksruimte ‘om der noch ien op te drinken.’ Op Ellen en Houkje dus.