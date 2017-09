Officier: echtpaar uit Ferwert plukte moeder kaal

Publicatie: di 05 september 2017 14.35 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tegen een 50-jarige inwoner van Ferwert en diens 51-jarige partner een gevangenisstraf van vier maanden geëist. Het stel zou in 2015 in een paar maanden tijd bijna de complete opbrengst van de verkoop van de woning van de moeder van de vrouwelijke verdachte erdoorheen gejaagd hebben. De moeder, ze woonde toen in Helmond, zou daarvoor geen toestemming hebben gegeven.

Officier van justitie Gretha Brouwer eiste voor beide verdachten bovenop de celstraf een werkstraf van 240 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De woning van de moeder bracht 140.000 euro op. Vier dagen na de verkoop werd er 49.000 euro opgenomen. Dat bedrag belandde in een geldkistje. In de weken die volgden werden er via internetbankieren en met de pas van de moeder een groot aantal aankopen gedaan.

Dat varieerde van een Mercedes, nieuwe meubels, juwelen en aankopen bij Ikea tot het betalen van uitstaande verkeersboetes en schulden van het stel bij onder andere de zorgverzekeraar. De moeder kreeg de oude meubels van het stel, die waren door de mannelijke verdachte overgespoten. De moeder had bij de politie verklaard dat ze onder druk van de verdachten naar Friesland was verhuisd. Ze zou nooit toestemming hebben gegeven aan haar dochter en schoonzoon om haar geld op te maken.

Volgens de verdachten moest de bankrekening van de moeder zo snel mogelijk leeg omdat de vrouw huursubsidie wilde aanvragen. Ze zouden wel degelijk met instemming van de moeder hebben gehandeld. Na een ruzie zou de moeder alles hebben teruggedraaid en aangifte hebben gedaan. De twee hebben een door de moeder aangespande civiele procedure verloren.

De kantonrechter bepaalde dat ze het hele bedrag -bijna 140.000 euro en 10.000 euro aan proceskosten- moeten terugbetalen. Daar bleef het niet bij: omdat de twee een uitkering en de extra inkomsten niet hadden opgegeven, klopte de gemeente aan de deur. De volledige uitkering -ruim 50.000 euro- wordt teruggevorderd. Bovendien heeft Justitie beslag gelegd op de meeste bezittingen van de verdachten. De officier eiste dat de rechtbank bepaalt dat de twee het door de kantonrechter toegewezen bedrag terug moeten betalen.

De rechtbank doet op 19 september uitspraak.