Ellen Bruins Slot-Janmaat nieuwe wethouder

Publicatie: ma 04 september 2017 20.33 uur

BURGUM - Ellen Bruins Slot-Janmaat (PvdA) is maandag tijdens een extra raadsvergadering benoemd en geïnstalleerd als wethouder van Tytsjerksteradiel. "Ik wil mij graag inzetten voor deze mooie gemeente die alles heeft wat Fryslân moai makket en die de ruimte heeft die je iedereen gunt", aldus Ellen Bruins Slot-Janmaat.



Ellen Bruins Slot-Janmaat is 51 jaar en geboren in Noord-Holland (Zaanstreek). Intussen woont ze al jaren in Gytsjerk. Sinds 2006 is ze raadslid voor de PvdA Tytsjerksteradiel en sinds 2009 fractievoorzitter. Wethouder Bruins Slot-Janmaat krijgt de portefeuille met o.a.: Werk en Bijstand, Duurzaamheid, Cultuur en Verkeer en Vervoer. Ze volgt Houkje Rijpstra op die per 1 september 2017 directeur is geworden van de Vereniging Circulair Friesland.