Tw'heidster slaat vader: voorwaardelijke boete

Publicatie: ma 04 september 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - Omdat hij op 19 maart zijn vader heeft neergeslagen, is een 26-jarige inwoner van Twijzelerheide maandag door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 650 euro. Het incident vond plaats bij een café in Twijzelerheide. De Twijzelerheidster zou al de hele avond zijn uitgedaagd door zijn vader, die in een vechtscheiding is verwikkeld met zijn moeder.

Volgens hem maakte zijn vader een handgebaar, waarop hij reageerde door de man een klap te geven. Doordat hij een paar jaar geleden zou zijn mishandeld door zijn vader, was de Twijzelerheidster volgens eigen zeggen extra op zijn hoede. Hij vond dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.

Daar was de rechter het niet mee eens. Zij kon niet uit het dossier afleiden dat de verdachte door zijn vader was aangevallen. "Het lijkt er meer op dat u getergd bent door uw vader", zei Vlietstra. De voorwaardelijke boete moest er volgens haar voor zorgen dat de Twijzelerheidster bij een volgende confrontatie met zijn vader 'de wijste' zou zijn.