Ghb-gebruiker was 'van het goede padje' af

Publicatie: ma 04 september 2017 17.10 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Nynke Vlietstra 'beloonde' een Drachtster (24) die, nadat hij verslaafd is geweest aan achtereenvolgens xtc en ghb, nu op de goede weg lijkt, door een aanzienlijke lagere straf uit te delen voor het bezit van ghb dan de officier van justitie had geëist. Officier Lianne Stoltenborg eiste een werkstraf van 120 uur en vier weken voorwaardelijke celstraf. De rechter liet de werkstraf vallen en gaf de Drachtster alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Op 7 april kreeg de politie een melding dat er in het Thalenparkje in Drachten ghb gedeald werd. De politie bleef eerst op een afstandje en zag dat er vier jongens in het park rondhingen. Uit de drukke gebaren meenden de agenten af te leiden dat er ghb in het spel was. De Drachtster had onder de buddyseat van zijn brommer een flesje met de partydrug. Hij had het middel samen met de andere jongens gebruikt.

Nadat hij aan de xtc was geweest, was de Drachtster na het verbreken van een relatie weer in zijn oude gewoontes vervallen, ditmaal aan de ghb. 'Ik was even van het goede padje af', zei hij. Inmiddels heeft hij de weg omhoog weer gevonden. Hij heeft vijf weken in een afkickkliniek gezeten, woont weer bij zijn ouders en hij heeft een baan. Een positieve draai, die de rechter beloonde door enkel een voorwaardelijke straf op te leggen. 'U heeft de boel goed voor elkaar', aldus Vlietstra.