Theun van Leijen nieuwe dirigent Blaast de Bazuin

Publicatie: ma 04 september 2017 14.44 uur

SURHUISTERVEEN - Theun van Leijen is de nieuwe dirigent van brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen. De 27-jarige Van Leijen is opvolger van Aline Werkman-Schipper. Zij droeg na zeven jaar het dirigeerstokje over.

"We zijn heel blij met Theun als dirigent", vertelt Fokke van der Veer van Blaast de Bazuin. "Theun is jong en bevlogen. Hij is enthousiast en de klik met de band is goed." Blaast de Bazuin komt uit in de derde divisie en werd vorig jaar nog tweede op de Nederlandse Brassband kampioenschappen.

Van Leijen heeft zin in het dirigentschap bij het Feanster orkest. "Blaast de Bazuin heeft een brede blik en een visie op de toekomst. De band is daar actief mee bezig. Het totaalplaatje spreekt me aan." Naast Blaast de Bazuin is Van Leijen dirigent bij brassband Bernlef uit Noardburgum. Verder dirigeert hij het jeugdorkest Solex, bij Centrum voor Muziek Opus 3 in Dokkum. Bij die muziekschool en bij Cultuurcentrum De Wâldsang is hij docent ‘kopermuziek’. In die hoedanigheid is hij ook vaak op basisscholen te vinden bij kopermuziekprojecten. Verder speelt de in Kollumerzwaag woonachtige Van Leijen euphonium bij brassband De Wâldsang uit Buitenpost.

Investeren in de jeugd is voor Theun van Leijen één van de speerpunten. "Verder denk ik dat het goed is om als band over je grenzen te kijken. Dat is belangrijk voor het bestaansrecht en ik merk dat Blaast de Bazuin daar open voor staat."

Op zondag 24 september treedt Van Leijen met Blaast de Bazuin voor het eerst op. Dan speelt de brassband mee tijdens de startzondag van de PKN-gemeente in Surhuisterveen. Een dikke maand later - op vrijdagavond 27 oktober - is de eerste echte krachtmeting. En dat is niet de minste, want die avond staan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Utrecht op het programma. "We gaan hard aan de slag om er iets moois van de maken. Ik heb er zin in", blikt de nieuwe Feanster dirigent vooruit.