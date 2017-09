Bermbrand aan de Leidyk in Ureterp

Publicatie: ma 04 september 2017 14.07 uur

URETERP - Aan de Leidyk in Ureterp heeft maandag aan het begin van de middag een berm in brand gestaan. Over een stuk van zo'n 25 meter heeft het vuur de berm aangetast.

De brandweer van Ureterp had de brand snel onder controle en kon kort daarna weer terug naar de kazerne. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment niet bekend.