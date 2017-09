Fietsster overleden na aanrijding met trein

Publicatie: ma 04 september 2017 11.03 uur

KOLLUMERZWAAG - Op de spoorwegovergang aan de Bounswei in Kollumerzwaag is maandag rond 10.45 uur een fietsster om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangereden door een trein.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen. Er is door de politie een onderzoek ingesteld en het treinverkeer ligt tot nader order stil. Reizigers worden met bussen vervoerd. De omgeving van de spoorweg is afgezet in verband met het onderzoek.

