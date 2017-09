Politie schiet Hallumer in been na dreigement

Publicatie: zo 03 september 2017 18.11 uur

HALLUM - Een bewoner van een woning aan De Stins in Hallum is zondag door een politieagent in zijn been geschoten. Hij wilde even daarvoor zijn buren te lijf gaan met een kettingzaag. Een agent voorkwam dat door de man in het been te schieten.

De politie was omstreeks 16.50 uur in de straat gearriveerd omdat er een melding van een burenruzie was gedaan. Op een zeker moment zagen de agenten een bewoner met een kettingzaag lopen aan de voorkant van de woning van de buren. De Hallumer wilde met de kettingzaag naar de buren gaan. Een agent besloot daarop om de man uit te schakelen door hem in het been te schieten. Hij raakte hierbij zwaargewond. Twee ambulances en de traumaheli met het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse. De Hallumer is door de arts en verpleegkundigen aan zijn verwondingen behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij de woning is inmiddels een onderzoek opgestart in verband met het schietincident. Een deel van de straat werd hiervoor afgesloten. Er wordt forensisch onderzoek gedaan en tevens is de rijksrecherche in kennis gesteld. De rijksrecherche neemt het onderzoek over zodra de medewerkers ter plaatse zijn gekomen. De betrokken agenten worden apart opgevangen.

