Motor vliegt in brand bij EarnewÃ¢ld

Motor vliegt in brand bij Earnewâld

Publicatie: zo 03 september 2017 16.08 uur

EARNEWâLD - Een motor is zondagmiddag in vlammen opgegaan aan de Koaidyk bij Earnewâld. De motorrijder had net zijn motor volgetankt en merkte ter hoogte van MSK Friesia dat zijn motorfiets in brand stond. De man heeft de motor een klein stukje verderop in de berm neergegooid zodat de brand geen gevaar opleverde voor de omgeving. Hij en zijn passagiere kwamen met de schrik vrij.

De brandweer van Burgum werd omstreeks 15.15 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen om het vuur te doven. De brand zorgde voor een flinke pluim rook boven het watersportdorp. De motor raakte total loss door de brand.

