Trike in sloot op Gruytsweg bij Warfstermolen

Publicatie: zo 03 september 2017 15.40 uur

WARFSTERMOLEN - Een motorrijder is zondagmiddag rond half twee in Warfstermolen tijdens een motorrit van de weg geraakt en op de kop in een droge sloot belandt.

Een groep motoren reed op de Gruytsweg in het dorp en sloegen rechtsaf de Ooster-Nieuwkruisland op. Een motorrijder op een trike reed op de t-splitsing rechtdoor en kwam op de kop in een droge sloot terecht. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht en ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De trike, die op het eerste gezicht weinig schade opliep, is door een bergingsbedrijf uit Beetsterzwaag uit de sloot gehaald.

