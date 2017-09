Man uit Opsterland (54) steelt horloge

Publicatie: zo 03 september 2017 12.37 uur

LEEUWARDEN - Een 54-jarige man uit de gemeente Opsterland is zaterdag door de politie aangehouden na een winkeldiefstal. De man had omstreeks 16.20 uur een horloge gestolen in een winkel aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Het winkelpersoneel betrapte hem en schakelde de politie in.

De man is meegenomen naar het politiebureau voor het opmaken van het proces-verbaal. De verdachte is gedagvaard en zal zich op 1 december voor de politierechter moeten verantwoorden.