Boer Frans ook oude ambachten-dag

Publicatie: za 02 september 2017 21.01 uur

HARKEMA - Op het terrein van Themapark De Spitkeet in Harkema werd zaterdag de oude ambachten-dag gehouden. Deze dag was nog weer groter dan voorgaande jaren. Zo waren er diverse ambachtelijke demonstraties te zien, zoals een klokkenmaakster, hand-boekbinderij, kalligraaf, klompenmaker, turf maken, schapen drijven, hout bewerken, tin gieten, theeproeverij en een ijsmakerij. In één van vele kramen werd o.a. Fries aardewerk getoond. Op het park waren een hoefsmid, een rode poonroker, een vlechtster met wilgentenen, en een imker actief. Tevens was er een groot aantal historische fietsen oude tractoren en Opel blitzen te bewonderen.

Bij de holwoning was de mollenvanger aanwezig, en in de arbeidershuisjes waande men zich even honderd jaar terug in de tijd en werd men getrakteerd op bruine bonensoep en roggebrood met kaantjes en als er heren zijn die zich eens ouderwets willen laten scheren door een echte barbier konden zij terecht in het ‘pikehok’. In de Mallemolen was er de prachtige tentoonstelling "Wolsto mei my boartsje?", een galerij met zelfgemaakte poppen en zat er een professionele fotograaf die u op de foto in kleding van vroeger zet tegen een kleine vergoeding.

Op het overdekte terras en op het muziekplein kon men onder genot van een hapje of drankje genieten van de muzikale klanken en het uitzicht op het mooie park.

