Motorrijder moet rijbewijs en motor inleveren

Publicatie: za 02 september 2017 20.59 uur

NIJEGA - Een 45-jarige motorrijder uit Weert heeft vrijdagnacht zijn rijbewijs en motor bij de politie moeten inleveren omdat hij dronken zijn voertuig bestuurde. De politie had een melding gekregen dat de man mogelijk onder invloed reed en hij werd op de Centrale As bij Nijega staande gehouden. Hij werd voor een ademanalyse meegenomen naar het bureau in Burgum. Daar blies de man 585 ug/l. Dit had als gevolg dat hij het rijbewijs vooreerst moest inleveren. Ook kreeg hij een rijverbod.

Enige tijd later zagen surveillerende agenten dat de man zich naar zijn motor begaf, op stapte en weg reed. Hiermee maakte de bestuurder zich schuldig aan een misdrijf en hij moest weer mee naar het bureau voor verhoor en een tweede ademanalyse (335Ug/l). De motor is vervolgens ook in beslag genomen en het Openbaar Ministerie heeft de zaak in behandeling.