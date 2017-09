AutoLease Baron levert nieuw wagenpark Gebr. Algra

Publicatie: vr 01 september 2017 19.45 uur

URETERP - Bij Autolease Baron aan de Gilden in Ureterp zijn vrijdag de sleutels overhandigd van een nieuw wagenpark voor de gebroeders Algra. Het grondverzetbedrijf is door Baron voorzien van 23 nieuwe Renaults, geleverd door ABD Renault Drachten.

Willem Baron, eigenaar van AutoLease Baron en Autobedrijf Willem Baron, is zeer verheugd, dat de Gebr. Algra hebben gekozen voor het leasen van deze auto's via zijn bedrijf. "Door de combinatie van autobedrijf en leasebedrijf kunnen wij top-service leveren. Daarnaast staan wij 24 uur per dag klaar voor klanten" aldus de Ureterper ondernemer.

Baron en de gebroeders Algra zijn geen vreemden van elkaar. Al zo'n 20 jaar werken beide partijen met enige regelmaat met elkaar samen. Ook ABD is voor Baron een logische keus. In het verleden deden zij al vaker handel.

Symbolische overhandigde Willem Baron onder toeziend oog van de genodigden één van de 23 sleutels aan de de gebroeders. Na het officiële gedeelte was er binnen nog de gelegenheid voor een hapje en een drankje.

