Vermiste vrouw aangetroffen in water in Dokkum

Publicatie: vr 01 september 2017 10.26 uur

DOKKUM - In het water aan de Grimma Herna in Dokkum is vrijdagochtend een lichaam aangetroffen. De brandweer en politie zijn rond 10.20 uur ter plaatse gekomen om het lichaam uit de Wâldfeart te halen.

De politie kon omstreeks 13.40 uur melden dat het lichaam is van een 76-jarige vrouw uit Dokkum. De vrouw was eerder in de ochtend als vermist opgegeven. Er was onder andere een Burgernet-actie opgezet. Uit het politieonderzoek blijkt dat er geen enkele aanwijzingen zijn voor een misdrijf.