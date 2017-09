Lichaam ontdekt in water aan Woudven in Dokkum

Publicatie: vr 01 september 2017 10.26 uur

DOKKUM - In het water aan de Woudven in Dokkum is vrijdagochtend een lichaam aangetroffen. De brandweer en politie zijn rond 10.20 uur ter plaatse gekomen om het lichaam uit de Wâldfeart te halen.

De politie is gestart met een onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak.