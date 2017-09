Dode bij ongeval op StÃ»kenwei bij Warten

Dode bij ongeval op Stûkenwei bij Warten

Publicatie: vr 01 september 2017 08.11 uur

WARTEN - Een 20-jarige man uit Drachten is vrijdagochtend vroeg zwaargewond geraakt toen hij met zijn voertuig op de kop in de sloot belandde langs de Stûkenwei bij Warten. De man is in de loop van de dag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

De man reed vanaf Warten richting Garyp en sporen op de weg laten zien dat de auto opeens een bocht maakte naar links en vervolgens via het talud in de sloot belandde.

De hulpdiensten werden rond 6.34 uur gealarmeerd en bij aankomst lag de man buiten het voertuig. Naast de politie en twee ambulances werd tevens de brandweer van Leeuwarden en Burgum gealarmeerd. Ook het Mobiel Medisch Team kwam met een voertuig ter plaatse. De heli kon niet vliegen vanwege de mist. Het was aanvankelijk niet duidelijk of er nog meer slachtoffers waren en brandweermensen hebben daarom de sloot doorzocht. Ondertussen werd het slachtoffer gereanimeerd. Hij is na een uur met spoed per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval konden passanten via het fietspad rijden.

