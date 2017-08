Werkzaamheden kunstgrasveld Twijzel gestart

Publicatie: do 31 augustus 2017 19.27 uur

TWIJZEL - "Voetballen en korfballen is hier op dit moment lastig, maar dat komt zeker goed." Wethouder Jouke Spoelstra nam woensdag een kijkje bij de start van de aanleg van twee kunstgrasvelden in Twijzel. Voor de korfbal- en voetbalclub van het dorp komt daarmee een langgekoesterde wens uit. "Eigenlijk is het ongelofelijk dat de teams hier over tien weken actief zijn", zei Spoelstra. Beide verenigingen maken straks samen gebruik van het vernieuwde sportcomplex. De oude velden in Twijzel voldeden niet meer aan de eisen en door de slechte staat moesten regelmatig wedstrijden worden afgelast. De wethouder legde de lat bij de voetbalclub wel hoog. ‘Het feit dat voetbalclub Twijzel op het oude veld al promoveerde, schept wel verwachtingen met dit nieuwe gras.

Wonen en parkeren

De aanpak van het sportcomplex voorziet ook in woningbouwontwikkeling. Dat gebeurt op de plek van het oude korfbalveld. De parkeerproblemen aan de Mounewei zijn in de nieuwe situatie ook voorbij. Door het veld 30 meter op te schuiven komt er ruimte vrij voor extra parkeerplekken. Wethouder Jouke Spoelstra juicht dat toe. "Daarmee zijn de gevaarlijke verkeerssituaties aan de doorgaande weg ook opgelost."

