Hennepkwekerij opgerold in Warten

Publicatie: do 31 augustus 2017 18.46 uur

WARTEN - In een woning aan de Hoofdstraat in Warten is donderdagochtend een hennepkwekerij opgerold. De politie trof omstreeks 9.30 uur in totaal ruim 1200 plantjes aan in de kwekerij. Zowel stekjes als grote planten werden aangetroffen.

Een 28 jarige verdachte is door de politie aangehouden. Hij is ingesloten voor het verdere onderzoek. De kwekerij is ontmanteld en de plantjes en apparatuur zijn na overleg met het Openbaar Ministerie vernietigd.