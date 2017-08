Snoepfabriek in Drachten ontruimd

do 31 augustus 2017

DRACHTEN - De snoepfabriek Continental Candy aan de Bolder in Drachten is donderdag rond 18.00 uur ontruimd vanwege een gevaarlijke stof in het pand. De brandweer van Drachten werd gelijk gealarmeerd en is ter plaatse gekomen om de zaak te onderzoeken. De ontruiming van de tientallen personeelsleden werd gedaan onder begeleiding van de BHV van het bedrijf.

De brandweer kon omstreeks 20.00 uur melden dat de waargenomen brandlucht werd veroorzaakt door machine die meel transporteert. De machine moet gedemonteerd worden zodat de hitte uit de machine kan. In deze machine zit meel en hitte ingesloten. Met adembescherming is de brandweer nog enige tijd bezig geweest om de machine te demonteren. De technische dienst van het bedrijf gaf op afstand instructies. De productie is vanwege de werkzaamheden stilgelegd. De medewerkers zijn huiswaarts gegaan tot werk weer hervat kan worden.

