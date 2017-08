Vrachtwagen verliest betonbalken op WÃ¢ldwei: file

Vrachtwagen verliest betonbalken op Wâldwei: file

Publicatie: do 31 augustus 2017 15.25 uur

OPEINDE - Een vrachtwagen heeft donderdagmiddag betonbalken of -blokken verloren op de Wâldwei bij Opeinde. Het ongeval vond plaats omstreeks 13.10 uur op het viaduct bij Nijtap.

De politie en Rijkswaterstaat zijn meteen ter plaatse gekomen. Er is een omleidingsroute ingesteld en het verkeer (van Burgum richting Drachten) kon er over één rijstrook langsrijden. Een tweede vrachtwagen is ter plaatse gekomen om de lading over te hevelen.

Door de werkzaamheden ontstond er een aardige file op de Wâldwei. Het meeste verkeer kon de afslag van Nijtap op tijd de Wâldwei verlaten en via Drachten de weg vervolgen. Rond 15.25 uur waren de platen overgeladen op een andere vrachtwagen en kon de Wâldwei weer vrijgegeven worden.

