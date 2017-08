Grasmaaier vast in berm in Surhuisterveen

Publicatie: wo 30 augustus 2017 13.40 uur

SURHUISTERVEEN - De bestuurder van een grasmaaier is woensdagochtend vast komen te zitten langs de Groningerstraat in Surhuisterveen. Rond 9.45 uur ging het mis en kwam de grasmaaier vast te zitten in een greppel.

Voor zover bekend, kwam de bestuurder met de schrik vrij.

