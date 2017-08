Gereedschap gestolen uit bestelbus bij Garyp

Publicatie: wo 30 augustus 2017 12.21 uur

GARYP - Een bestelbus, geparkeerd op de carpoolplek aan de Wâldwei bij Garyp, is dinsdag het doelwit geworden van inbrekers. Er werd elektrisch gereedschap gestolen.

De bestelbus betrof een witte Nissan Interstar met reclame van bouwbedrijf Mulder uit Nij Beets. De gedupeerde eigenaar uit Nij Beets heeft na de diefstal een bericht op Facebook gezet met een oproep aan getuigen om zich te melden.

Een andere bestelbus op de parkeerplek had ook schade aan de achterklep. Mogelijk is bij dit voertuig ook geprobeerd in te breken.