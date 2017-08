Bewoners in Drachten zijn puinzooi in straat zat

Publicatie: wo 30 augustus 2017 10.38 uur

DRACHTEN - Bewoners van de Van Haersmasingel in Drachten zijn de puinhoop in hun straat helemaal zat. Ze willen maar één ding, dat de straat weer afgemaakt wordt. Sinds eind maart zitten de bewoners al in de rotzooi en het zorgt voor veel overlast.

Bij droog weer waait het zand de huizen binnen en bij nat weer wordt de weg een grote baggerbende. "Elke keer doen ze weer een beetje en gaan ze weer ergens anders verder. Voor de bouwvak zouden ze aan de overkant de stoepen er al in gemaakt hebben, Dus niet!" aldus bewoner Andries Pieterson. "Ja het voormalige busstation, daar kunnen ze wel tempo maken en dat is hetzelfde bedrijf."