Brandweer oefent in binnenstad Dokkum

Publicatie: di 29 augustus 2017 21.55 uur

DOKKUM - Dinsdagavond rond half acht werd de binnenstad van Dokkum opgeschrikt door het geluid van de sirenes van twee brandweerwagens. Gelukkig was er geen brand maar de brandweer was bezig met een oefening voor het publiek.

In het kader van de actie "brandoefening in uw wijk" had de brandweer dinsdagavond een oefening uitgezet in de Grote Breedstraat van Dokkum.

Het betreffende pand liep op 9 februari 2004 grote schade op vanwege een grote uitslaande brand in de tijd dat Chinees restaurant Kota Radja daar gevestigd was.

Doel was om de middenstanders en het publiek te laten zien wat er gebeurt als er brand uitbreekt in een woning boven een winkelpand in de binnenstad.

Zo'n honderd toeschouwers zagen hoe de brandweer arriveerde en hoe deze vervolgens te werk ging. De eerste prioriteit was om de drie slachtoffers uit het pand te krijgen. Twee hiervan bevonden zich op de bovenverdieping en schreeuwden vanuit het raam om hulp. Met de hoogwerker werden deze twee slachtofers uit het pand gehaald. De brandweer haalden een slachtoffer uit de benedenverdieping.

Terwijl de brandweermensen druk bezig waren met de oefening werd het publiek aangesproken door brandweermensen van de afdeling preventie over veiligheid in en rondom het huis. Nadat de oefening was afgelopen was er voor het publiek de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om in een ruimte vol met rook te staan.

FOTONIEUWS