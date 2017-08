Trekker gestolen bij autobedrijf in Surhuisterveen

Publicatie: di 29 augustus 2017 19.25 uur

SURHUISTERVEEN - Bij Auto Bijlsma in Surhuisterveen is In het weekend van 26 augustus een trekker gestolen. De trekker, een International 644, stond geparkeerd op het terrein van het autobedrijf.

Het hek om het bedrijf aan de Lauwersweg heen is doorgezaagd en de bus die voor de trekker geparkeerd stond is weggesleept. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.