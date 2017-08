Man in oranje hesje steelt van oudere vrouw

Publicatie: di 29 augustus 2017 17.35 uur

DRACHTEN -

Een jongeman in een oranje hesje heeft maandag in het centrum van Drachten een oudere vrouw thuis bestolen. De buit was zo'n €900,- aan contanten en ook is er €1000,- van haar rekening gepind.

De man kwam aan de deur en vertelde dat hij het water wilde controleren. Hiervoor moest de inwoonster de kraan bedienen en liep de man verder de woning in. Daarna vroeg de jongeman haar telefoonnummer en maakte een foto van haar id kaart.

Later werd de vrouw zogenaamd door de politie en de bank meerdere malen gebeld dat haar pinpas gestolen was. Door middel van deze telefoontjes werd de pincode van de vrouw achterhaald. De vrouw vertrouwde het echter niet en heeft de echte politie en de echte bank gebeld.