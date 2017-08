Motorrijder gewond bij aanrijding in FeanwÃ¢lden

Motorrijder gewond bij aanrijding in Feanwâlden

Publicatie: di 29 augustus 2017 17.22 uur

FEANWâLDEN - Een motorrijder is dinsdag gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een bestelbusje op de Achterwei in Feanwâlden. Het slachtoffer liep vermoedelijk een hersenschudding op en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond omstreeks 16.30 uur plaats op de kruising van de Achterwei met de Anthony Fokkerloane. De bestuurder van de bestelbus twijfelde of hij links moest afslaan. De motorrijder besloot hem in te halen en op dat moment sloeg de autobestuurder linksaf met de aanrijding als gevolg.

