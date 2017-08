Aanleg oversteekplekken op de Koaten (N369)

Publicatie: ma 28 augustus 2017 16.44 uur

KOOTSTERTILLE - Vijf nieuwe oversteekplaatsen moeten ervoor zorgen dat bewoners van de Koaten straks veiliger de weg oversteken. Aan de westkant van de provinciale weg komt daarnaast een fiets/voetpad. De provincie Fryslân start op maandag 4 september met de werkzaamheden. Eind dit jaar is het werk aan de N369 klaar.



Aannemer KWS Infra B.V. start op maandag 4 september met het werk. Vanaf dat moment – tot aan het einde van alle werkzaamheden – is het fietspad langs de Koaten afgesloten. De doorgaande weg is dicht van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 17 november. Het verkeer moet dan omrijden. De omleidingsroutes staan met gele borden langs de weg aangegeven.

Eind augustus zijn de werkzaamheden tussen de rotonde Kootstertille en de rotonde it Jachtfjild afgerond. Aan het einde van dit jaar is ook het werk tussen Kootstermolen en Kootstertille klaar.