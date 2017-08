Auto ramt slagboom van brug van Wergea

Publicatie: ma 28 augustus 2017 12.05 uur

WERGEA - Een automobilist heeft maandagochtend een slagboom van de Palmabrug van Wergea geramd. Vermoedelijk gebeurde dat op het moment dat de brug openging of openstond. De auto kwam net op tijd tot stilstand op de rand.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur en het doorgaande verkeer kon op dat moment niet gebruik maken van de brug. Het verkeer moest omrijden via Leeuwarden of Garyp. Het is onbekend hoe het ongeval precies kon gebeuren en of er ook mensen gewond zijn geraakt. De auto raakte in elk geval flink beschadigd.

Update met wat meer informatie volgt zodra

de gemeente Leeuwarden heeft gereageerd