De strijd kan beginnen, CH Drogeham!

Publicatie: ma 28 augustus 2017 10.05 uur

DROGEHAM - Eindelijk is het dan zover het CH Drogeham gaat plaatsvinden op zaterdag 2 september, de terreinen liggen er prachtig bij en de vrijwilligers en het bestuur zijn hard aan het werk om alles voor elkaar te krijgen om het een succesvolle dag te laten worden.

Drie Kampioenschappen

Het Friese ras is vertegenwoordigd met prachtige dekhengsten die er vol voor zullen gaan en de eenspannen tuigpaarden beloofd ook weer een spannende strijd te worden. En het altijd bijzondere klavertje drie met één voorpaard en twee achterpaarden gaan het kampioenschap weer extra spannend maken.

Geweldig familieterrein

Natuurlijk willen de kinderen zich ook vermaken en daar is zeker aan het gedacht, op het familieterrein zijn verschillende activiteiten zoals gratis ponyritjes, bellen blazen en Circusschool De Hoogte is ook aanwezig om de kinderen wat leuke circuskunstjes te leren. Daarnaast zijn er verschillende springkussens, dus schoenen uit en springen maar. Sikke-Bart Frieling komt zijn kunsten laten zien met prachtige zandsculpturen en er zijn mooie oude trekkers te bewonderen die ook nog een spannende behendigheidswedstrijd gaan doen en er is mogelijkheid om een rondrit te maken met een oude trekker. Vanaf 17.00 uur is Rintje Kas er om het muzikaal nog gezelliger te maken.

Levensechte T-Rex

Peter Wassenaar uit Surhuisterveen heeft een hele verzameling dinosaurussen, die hij opgekocht heeft uit China en die straks via Troostwijkveilingen weer verkocht gaan worden, maar Peter heeft een levensgrote T-Rex beschikbaar gesteld voor het familieterrein en die is wel 2 ½ meter hoog en 6 meter lang en maakt ook nog geluid. Een echte bezienswaardigheid.

Het dagprogramma

Het programma in een notendop, er is teveel te zien en beleven om het allemaal op te noemen dus hier een paar hoogtepunten.

Talentvol Springteam Fryslân komt een demonstratie geven

Goud voor Goud de kampioenen van Nederland komen hun kür op muziek laten zien

Een aangespannen ponyrace

De paralympische Jacques Poppen komt een mooie show geven

Een geweldige barrelrace met pony's etc etc



De feestavond

Voor jong en oud zijn er weer geweldige artiesten geregeld, in de jongere tent komt Q-music The Party met natuurlijk het foute uur en Jelle B die oorspronkelijk uit Dokkum komt, is ook van de partij.

De jongere ouderen kunnen ook met de voetjes van de vloer voor hen komt in het voorprogramma de Franzen Plays Fogerty coverband die oude tijden weer laat herleven en na deze warming up komt de geweldige Bruce Band die een overweldigende show gaat geven met hits van “The Boss” Bruce Springsteen Himself!

De entree is de hele dag gratis en het adres is Hamsterplein 1 te Drogeham en zie voor het hele programma www.CHdrogeham.nl