15e Oldtimerdag in Drachten

Publicatie: zo 27 augustus 2017 10.07 uur

DRACHTEN - In Drachten werd zaterdag alweer voor de 15e keer de jaarlijkse Oldtimerdag georganiseerd door de winkeliersvereniging. In het hele centrum was een groot aantal antieke en oude vervoersmiddelen te bewonderen, voor de eigenaren dé gelegenheid om aan het winkelend publiek de bijzonderheden en wetenswaardigheden te

vertellen over hun tractor, auto, scooter, solex, motoren enz.

Op het Museumplein werd dit jaar, in combinatie met de Oldtimerdag, de traditionele Bijenmarkt gehouden i.s.m. de Bijenvereniging.

