IJstijdenmuseumdag, een unieke dag

Publicatie: zo 27 augustus 2017 08.30 uur

BUITENPOST - Het IJstijdenmuseum in Buitenpost organiseerde zaterdag van 10.00-16.00 uur een IJstijdenmuseumdag. Iedereen die meer wilde weten over prehistorie, archeologie, geologie en zwerfstenen konden hun hart ophalen. Vele verenigingen, musea en archeologische en geologische instellingen gaven antwoorden op allerlei vragen.

Er werden demonstraties gegeven van ambachten uit de prehistorie, zoals het maken van vuurstenen werktuigen, weven op een weefgetouw uit de steentijd. Het prepareren van fossielen werd gedemonstreerd. Men kon stenen laten zagen en er werden korte rondleidingen gegeven in het IJstijdenmuseum.

De jeugd kon aan de slag met het band-weven, vlechten en klei bewerken en in de Prehistorische Hof konden ze brood bakken boven een open vuur.

Er waren workshops waar men op verschillende manieren vuur kon maken onder andere met behulp van vuursteen en markasiet, vuurboog en vuurslag. Ook kon men boogschieten op de manier van de Jager-verzamelaar. Tevens was er een Tipi, een tent waar de Oerjagers in leefden en men kon op de foto, in Oerboeren-kleding, met een echte baby Mammoet. Het was een unieke dag waarop men veel kennis kon opdoen voor jong en oud.

