Swarte Wief opnieuw 2e bij IFKS

Publicatie: za 26 augustus 2017 20.29 uur

LEMMER - Het skûtsje 't Swarte Wief uit Tijnje is zaterdag opnieuw als 2e geëindigd in het eindklassement van de 'Grote A-klasse'. Ook in 2016, het debuutjaar in deze klasse wist men al een 2e plaatst te bereiken.

Dit jaar bleef het tot de laatste wedstrijd spannend. Onder ander het De Drie Gebroeders uit Gorredijk en It Doarp Eastermar maakten kans op een kans op de overwinning. Het schip KL had een goede start en liep al snel uit op de overige schepen. Het kampioenschap kon hen niet meer ontglippen.

De strijd om de 2e en 3e plaats was lange tijd spannend. In het kruisrak was het lange tijd stuivertjewisselen tussen Tijnje, Gorredijk en de Eelkje II uit Rotterdam. Uiteindelijk wist het Swarte Wief beide voor te blijven en eindigde op de 2e plaats. Gorredijk moest uiteindelijk genoegen nemen met een 5e plaats.